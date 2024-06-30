Появились кадры мощного пожара на мусорном заводе в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Нижнего Новгорода поделились видео пожара на мусорном заводе, который произошел в ночь на 30 июня, передает NN.RU. На опубликованных кадрах можно заметить, как в зоне ЧП полыхает огонь и в небо вздымается столб дыма. По словам очевидцев, во время пожара были слышны взрывы.

Весь район, где расположена площадка по утилизации отходов, заволокло дымом, уточнили горожане. Судя по кадрам, на заводе могли происходить взрывы, поскольку с места ЧП исходили яркие вспышки света.

В ГУ МЧС Нижегородской области сообщили, что на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе загорелись некие емкости. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, огонь охватил цистерны с лакокрасочными материалами, внутри помещений также могли находиться газовые баллоны. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Некрасовской улице в историческом центре Самары. В результате ЧП погибла семилетняя девочка. Огонь охватил лестничную клетку с первого по третий этаж. Жителей дома эвакуировали, им предложили разместиться в здании администрации Самарского района.