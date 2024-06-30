Мощный пожар бушует на производственной площадке в Нижнем Новгороде ГУ МЧС: на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде начался пожар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Емкости на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде охватил огонь, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области. Там отметили, что пожару присвоили второй ранг сложности.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение емкостей. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 2. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время происходит тушение пожара, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. Предварительно, горят цистерны с лакокрасочными материалами, внутри помещений также могут находиться газовые баллоны, указали журналисты. Очевидцы добавили, что внутри построек были слышны взрывы.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Некрасовской улице в историческом центре Самары. Жертвой стала девочка 2017 года рождения. Огонь охватил лестничную клетку с первого по третий этаж. Жителей дома эвакуировали, им предложили разместиться в здании администрации Самарского района.

Кроме того, пожар вспыхнул в общежитии в подмосковной Балашихе. Оперативные службы информировали, что пять человек погибли, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.