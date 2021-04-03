Полиция задержала 11 человек, мешавших работе следователя в Москве

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Полицейские задержали 11 человек, мешавших проведению следственных действий в отделе СК РФ в столичном районе Хамовники. Они пытались зайти в кабинет следователя во время его работы с двумя обвиняемыми по уголовному делу.

Во время проведения в здании отдела СК на Фрунзенской набережной, 38/1, следственных действий в отношении двух обвиняемых по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти 11 человек препятствовали этому и пытались зайти в кабинет к следователю, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. На них составили административные протоколы о нарушении правил самоизоляции, а троих привлекли к ответственности ещё и за мелкое хулиганство.

Как писал NEWS.ru, Тверской суд Москвы вынес приговор Алексею Миляеву, который несколько раз ударил и попытался сорвать шлем с сотрудника полиции на несанкционированной акции протеста 23 января в центре Москвы. Он получил год колонии. В суде добавили, что Миляев признал свою вину, дело рассмотрели в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей. Прокурор просил приговорить Миляева к 2,5 года колонии.