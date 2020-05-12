Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Башкирия
В Башкирии жители заметили ошибку в отчестве на «Золотой Звезде» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова, пишет mkset.ru. Оказалось, что в его личном деле в Минобороны РФ оно ещё с 30-х годов написано как Мингазович, хотя по рождению он Мигажетдинович.
Ставропольский край
Жители Новопавловска пожаловались на антисанитарию и многочисленные стаи бродячих собак в городе, пишет newstracker.ru. Очевидцы отметили, что нестерилизованные и нечипированные собаки группами не менее 10 свободно ходят по городу и роются в мусоре, который также никто не убирает.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку сообщения о задержании мужчины без QR-кода, пишет newsnn.ru. Инцидент произошел 11 мая во дворе одного из домов. Очевидцы засняли, как мужчину, сидевшего в компании женщины, скрутили полицейские и посадили в патрульный автомобиль.
Омская область
Омские вузы, перешедшие на дистанционное обучение с конца марта 2020 года, теперь решили проводить онлайн-сдачу госов и защиту дипломных работ, сообщает gorod55.ru. В онлайн-конференцию для сдачи госэкзамена будут запускать по четыре человека. Даётся час на подготовку, а потом ответ на сам вопрос в режиме онлайн. Во время защиты диплома студент загружает презентацию, выступает и далее отвечает на вопросы преподавателей, принимающих работу.
Александр Авилов/АГН «Москва»
Волгоградская область
В Волгограде суд арестовал следователя с двумя сообщниками, подозреваемых в вымогательстве, пишет портал novostivolgograda.ru. По предварительным данным, они вымогали у двух других бизнесменов 7 млн рублей. Всем троим вменяется вымогательство и похищение человека, поскольку одного из потерпевших подозреваемые с применением физической силы вывозили для запугивания.
Татарстан
В Татарстане полиция вытолкала мужчину из автобуса из-за отсутствия маски. Как сообщает inkazan.ru, он ехал на работу и обещал купить маску, когда доберётся до пункта назначения. Несмотря на это сотрудники полиции сначала потребовали выйти из автобуса, а затем вытолкали и надели на него наручники. Отмечается, что другие пассажиры автобуса пытались вступиться за мужчину.
Приморский край
Блогеры зовут приморцев в групповой тур по краю во время эпидемии. Как пишет vostokmedia.com, блогер в Instagram с аудиторией почти в 68 тысяч подписчиков опубликовала пост о том, как в период майских праздников организовала групповой тур в село Безверхово Хасанского района Приморья. Из более чем 50 комментариев только один содержал вопрос: «А как же вирус и самоизоляция?». На что блогер ответила, что про вирус она не знает, его они в поездке не встретили.
Ростовская область
Фото рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера попало на страницу ростовского ветерана на сайте «Бессмертного полка». По данным rostovgazeta.ru, координатор проекта в регионе Андрей Кудряков заявил, что правоохранительные органы разбираются в произошедшем. По его словам, «это сделал психически нездоровый человек».