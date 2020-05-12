Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

В Башкирии жители заметили ошибку в отчестве на «Золотой Звезде» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова, пишет mkset.ru . Оказалось, что в его личном деле в Минобороны РФ оно ещё с 30-х годов написано как Мингазович, хотя по рождению он Мигажетдинович.

Ставропольский край

Жители Новопавловска пожаловались на антисанитарию и многочисленные стаи бродячих собак в городе, пишет newstracker.ru . Очевидцы отметили, что нестерилизованные и нечипированные собаки группами не менее 10 свободно ходят по городу и роются в мусоре, который также никто не убирает.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку сообщения о задержании мужчины без QR-кода, пишет newsnn.ru . Инцидент произошел 11 мая во дворе одного из домов. Очевидцы засняли, как мужчину, сидевшего в компании женщины, скрутили полицейские и посадили в патрульный автомобиль.

Омская область

Омские вузы, перешедшие на дистанционное обучение с конца марта 2020 года, теперь решили проводить онлайн-сдачу госов и защиту дипломных работ, сообщает gorod55.ru . В онлайн-конференцию для сдачи госэкзамена будут запускать по четыре человека. Даётся час на подготовку, а потом ответ на сам вопрос в режиме онлайн. Во время защиты диплома студент загружает презентацию, выступает и далее отвечает на вопросы преподавателей, принимающих работу.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Волгоградская область

В Волгограде суд арестовал следователя с двумя сообщниками, подозреваемых в вымогательстве, пишет портал novostivolgograda.ru . По предварительным данным, они вымогали у двух других бизнесменов 7 млн рублей. Всем троим вменяется вымогательство и похищение человека, поскольку одного из потерпевших подозреваемые с применением физической силы вывозили для запугивания.

Татарстан

В Татарстане полиция вытолкала мужчину из автобуса из-за отсутствия маски. Как сообщает inkazan.ru , он ехал на работу и обещал купить маску, когда доберётся до пункта назначения. Несмотря на это сотрудники полиции сначала потребовали выйти из автобуса, а затем вытолкали и надели на него наручники. Отмечается, что другие пассажиры автобуса пытались вступиться за мужчину.

Приморский край

Блогеры зовут приморцев в групповой тур по краю во время эпидемии. Как пишет vostokmedia.com , блогер в Instagram с аудиторией почти в 68 тысяч подписчиков опубликовала пост о том, как в период майских праздников организовала групповой тур в село Безверхово Хасанского района Приморья. Из более чем 50 комментариев только один содержал вопрос: «А как же вирус и самоизоляция?». На что блогер ответила, что про вирус она не знает, его они в поездке не встретили.

Ростовская область