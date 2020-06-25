Полиция нагрянула в офис движения «Открытая Россия» в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/e475487e-b713-11ea-a308-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/kuzinsergei

Представители общественной организации «Открытая Россия» сообщили, что к их офису в Санкт-Петербурге пришла полиция.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов не заходят в офис, а лишь стоят на улице. Аналогичная ситуация произошла и у московского отделения. Однако туда пришли не полицейские, а «обычные ребята крепкого телосложения».

Оцеплено просто здание, пока нет никаких бумаг, ожидаем адвоката, — цитирует координатора московского отделения Daily Storm.

Офис в Санкт-Петербурге пригласил сегодня, 25 июня 2020 года, всех желающих для получения агитационных газет и стикеров против поправок в Конституцию. Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, перенесли на 1 июля. Однако голосование будет открыто всю неделю с 25 июня по 1 июля

Как информировал NEWS.ru, оппозиции не удалось согласовать с властями Санкт-Петербурга проведение двух протестных акций против поправок в Конституцию России.