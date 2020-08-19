Полицейские из Екатеринбурга спасли заложницу

https://static.news.ru/photo/75491e3a-e242-11ea-9957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба ГУМВД по Свердловской области сообщила о спасении сотрудниками правоохранительных органов заложницы в Екатеринбурге.

По данным полицейских, утром 19 августа 2020 года поступило сообщение об избиении мужем своей жены. К месту происшествия выехали сотрудники полиции. Они поднялись на этаж и увидели в дверях перепуганную женщину. За спиной у неё стоял мужчина с зажигалкой и кухонным ножом.

В этот момент гражданин немного отвел нож от шеи жертвы. Лейтенанту полиции Руслану Шабалдину хватило доли секунды, чтобы перехватить руку с орудием преступления. Тут же подключился его напарник – старший сержант полиции Владислав Претц. Вместе они обезоружили и зафиксировали сопротивляющегося мужчину, применив к нему наручники, — цитирует сообщение РИА Новости.

У мужчины был изъят нож. На данный момент он задержан. Устанавливаются детали инцидента.

Как информировал NEWS.ru, ранее контролёр ГКУ «Организатор перевозок» помогла задержать в московском метро международного преступника.