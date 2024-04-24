Подруга зверски изнасилованной россиянки поделилась подробностями убийства Зверски убитая россиянка знала своего насильника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Убитая в Прикамье 21-летняя девушка была знакома со своим насильником, рассказала NEWS.ru ее подруга. Тело Александры Шелунцовой без одежды нашли на третий день поисков. Оно лежало наполовину в воде в канаве около детского сада.

Александра была знакома с этим парнем, поэтому она вполне могла пойти с ним куда-то. Не знаю, о чем она думала, когда шла. Мы с ней вместе учились в одной школе. В 19 лет она вышла замуж, у нее остался ребенок маленький. Я хотела позвонить Саше в ту субботу, но она уехала к родителям и я не стала. Потом уже из новостей узнала о том, что ее разыскивают, — рассказала подруга.

На видео с камер внешнего наблюдения отследили, что в лес она вошла с 16-летним подростком. Подозреваемый в убийстве задержан.

В день убийства супруг Шелунцовой попросил ее накопать червей, чтобы сходить на рыбалку. Известно, что до этого девушка с сыном сходила к родителям. Мальчика оставила у них, а сама отправилась за червями и перестала выходить на связь. Поиски Шелунцовой продолжались с 20 по 23 апреля. Волонтеры обыскивали территорию деревни и соседние районы в поисках пропавшей.