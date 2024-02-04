Юноша хотел прикурить от плиты и угодил в реанимацию в Башкирии Юноша получил сильнейшие ожоги при взрыве газового баллона в Башкирии

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Житель Кармаскалинского района Башкирии попал в больницу с сильнейшими ожогами после хлопка газа, сообщает пресс-служба МЧС региона. Уточняется, что 17-летний молодой человек занес 50-литровый баллон с пропаном в помещение и подключил его к плите, затем попытался прикурить от конфорки сигарету. Баллон разгерметизировался и взорвался, начался пожар.

Парень 2006 г.р., получил ожоги 1-2-3 степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, а также ожог дыхательных путей, — уточнили в ведомстве.

Его госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии. За жизнь юноши борются врачи больницы в Уфе.

Ранее два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома. В здании были выбиты стекла и двери, но открытого возгорания удалось избежать.

Позднее сотрудник коммунальных служб в Москве загорелся при взрыве газового баллона во время проведения работ на Зубовском бульваре, его госпитализирован с ожогами всего тела. Как рассказали местные жители, они услышали сильный хлопок и увидели мужчину в пылающей одежде — это попало на видео. Как выяснилось, причиной инцидента послужил кабель 10 тысяч вольт, который рабочий случайно задел во время работ.