Подросток что-то покурил и умер после ночной пробежки на стадионе В Алтайском крае подросток погиб после ночной пробежки на стадионе

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В селе Павловка Алтайского края на стадионе ночью умер подросток, который был там с друзьями, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко. Он выразил соболезнования родным погибшего и сообщил, что правоохранители проводят проверку. По факту гибели 16-летнего молодого человека региональный СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Детский омбудсмен края Ольга Казанцева написала во «ВКонтакте», что для выяснения деталей выехала в Угловский район, где это произошло.

Выясню причины нахождения детей в ночное время на улице, также будет дана оценка организации профилактической работы службами Угловского района, — написала омбудсмен.

На сайте управления СК по Алтайскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела. По данным ведомства, на теле подростка не обнаружили следов насильственной смерти. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, очевидцев, для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В ходе расследования уголовного дела будут изучены обстоятельства произошедшего, а так же причины и условия, при которых несовершеннолетние в ночное время находились на улице без сопровождения взрослых, — сообщили в СК.

Ход проверки взят на контроль и алтайской прокуратурой.

Источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что подросток пробежал ночью на стадионе дистанцию на спор, после чего упал и умер.

По предварительной информации, подростки что-то покурили ночью на стадионе. А потом поспорили, что один из них пробежит определенную дистанцию, — сообщил источник агентства.

В главке МВД по Алтайскому краю сообщили, что подросток не состоял на учете.

Ранее в Тульской области пятилетний мальчик насмерть подавился сухариками. Родители ребенка обращались за помощью к врачам, но медикам не удалось спасти его. В управлении СК по региону сообщали о проведении доследственной проверки.