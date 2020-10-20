Подача электричества в Тыве возобновлена

https://static.news.ru/photo/45fa4e46-12a4-11eb-a123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тыве возобновили подачу электричества. Это подтвердила распределительная компания «Магистральные электрические сети Сибири».

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя организации, электроснабжение восстановлено. Проведено переключение на резервную линию через город Абазу в республике Хакасия.

Ранее об аварийном отключении электричества в соцсетях сообщил глава Тывы Шолбан Кара-оол. Он сообщил, что находится на связи с руководством Федеральной сетевой компании, а также с министром энергетики РФ Александром Новаком. Кара-оол отметил, что практически сразу после аварии большинство запасных дизельных станций в больницах и теплоцентралях было включено.

Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение, — рассказал Кара-оол о причинах сбоя, написав об этом во «ВКонтакте».

Ранее шесть районов и два города Дагестана оказались без электричества. Как сообщал NEWS.ru, сильный ветер с порывами до 25 м/с привёл к обрывам ЛЭП в Бабаюртовском, Буйнакском, Кизлярском, Кумторкалинском, Хасавюртовском и Центральном районах республики, а также в Махачкале и Южно-Сухокумске.