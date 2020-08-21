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Под завалами дома в Ярославле могут находиться женщина и ребёнок

21:05, 21 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина и ребёнок находятся под завалами жилого дома в Ярославле, где произошел взрыв газа. Таковы предварительные данные экстренных служб.

Под завалами остаются два человека — женщина и ребёнок. Информация предварительная, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что взрыв газа в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошёл около 19:29. Несколько перекрытий между этажами обрушились, начался пожар. При этом в управлении МЧС по региону подтвердили гибель женщины.

На данный момент спасатели сообщили, что пожар в жилом доме удалось локализовать. В оперативном штабе агентству сообщили, что из аварийных подъездов эвакуированы 60 жильцов. Всех эвакуированных временно разместят в районной администрации. Идёт работа над списками пострадавших.

Правоохранители в свою очередь сообщают, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления СК России, а также глава следственного управлении СК по Ярославской области генерал-майор юстиции Александр Соболев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как писал NEWS.ru, в результате взрыва бытового газа погиб один человек.

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