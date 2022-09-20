Под Петербургом загорелся склад В поселке Шушары под Петербургом загорелся склад на площади 1000 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

В поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелось складское помещение на площади 1000 квадратных метров, сообщается на сайте местного управления МЧС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, к ликвидации пожара привлечено 14 единиц техники и 56 человек личного состава МЧС.

В складском здании размером 40×110 метров происходит горение на площади 1000 кв. метров. <...> ранг пожара повышен до номера 3, — сказано в сообщении.

Ранее в Ижевске загорелось предприятие по выпуску лаков и красок. Сообщалось, что площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров. Горела кровля и часть помещений на втором этаже здания.

До этого в казахстанском городе Костанай загорелся охотничий магазин «Оружейная палата». Погибло четыре человека, трое получили ожоги разной степени тяжести. В результате пожара в магазине сдетонировали боеприпасы. Огонь перекинулся на соседние здания, включая жилые частные владения.