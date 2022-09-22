Под Курском на электроподстанцию сбросили взрывное устройство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 22 сентября на электроподстанцию в Судже Курской области было сброшено взрывное устройство, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки был выведен из строя трансформатор.

Сегодня в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор, — написал Старовойт.

Он заявил, что огонь был оперативно ликвидирован, в результате удара никто не пострадал. В настоящий момент электроэнергия в регионе подается в штатном режиме.

20 сентября Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области. По его словам, зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет. Однако он отметил, что один из снарядов угодил в огород, где работала 60-летняя местная жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу.

В Курской области в настоящее время введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который действует до 7 октября. В регион направлены дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.