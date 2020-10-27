Почти 30 тысяч жителей Курганской и Челябинской областей остались без света

https://static.news.ru/photo/8a954916-181c-11eb-b64b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Город Курган/vk.com

Около 18,3 тысячи человек в Курганской области и 9,7 тысячи человек в Челябинской области остались без электричества из-за погодных условий, сообщается на сайте Министерства энергетики России.

Уточняется, что в Челябинской области с 6 утра по местному времени наблюдаются сильный ветер (20 м/с) и сильный снег при температуре воздуха −3 °С. Мощность отключённых потребителей — 6,6 МВт. К аварийно-восстановительным работам привлечено восемь бригад в составе 27 человек и 11 единиц специальной техники. Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

В Курганской области с 26 октября идёт мокрый снег, порывы ветра достигают 28 м/с при нулевой температуре воздуха. К аварийно-восстановительным работам привлечено 78 бригад в составе 208 человек и 80 единиц специальной техники.

Как писал NEWS.ru ранее, 12 регионов России попадут во власть циклона, который принесёт неблагоприятные погодные условия. Непогода захватит восток страны.