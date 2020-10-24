Синоптик назвал регионы, где ожидаются снегопад и гололёд

https://static.news.ru/photo/afe6a288-1672-11eb-890b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двенадцать регионов России попадут во власть циклона, который принесёт неблагоприятные погодные условия. Непогода захватит восток страны.

Снег, дождь, гололёд и сильный ветер ожидаются в Приморском крае, на Сахалине, во власти циклона окажутся Курильские острова и Камчатка. Гололёд на дорогах и изморозь на проводах ожидаются в Хабаровском крае, ЕАО, Иркутской области. Снегопад с мокрым дождём накроют республику Алтай, Туву, Кемеровскую, Новосибирскую области, сообщает ТАСС.

Ожидается гололёд и в Свердловской области, где плюсовая температура резко сменится похолоданием, выпадет снег. Такая же ситуация в Челябинской, Тюменской и Курганской областях, но там ещё добавится сильный ветер до 20 м/с.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что почти на всей территории России последние дни октября ожидаются аномально тёплыми. По его словам, на азиатской части страны температура будет выше нормы на 10–15 градусов, а на европейской — на четыре градуса.