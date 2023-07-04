Площадь пожара на складе в Химках увеличилась почти в шесть раз Площадь пожара в Химках увеличилась 400 до 2,3 тысяч квадратных метров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках увеличилась с изначальных 400 квадратных метров до 2,3 тысячи, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Таким образом за пару часов площадь возгорания увеличилась почти в шесть раз.

Площадь выросла до 2300 квадратных метров, — заявили агентству в МЧС.

Горят лакокрасочные материалы в цехе бывшей мебельной фабрики на улице Некрасова. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Инцидент произошел на хуторе Ленина Аксайского района. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в строящемся ЖК «Черная речка, 41». Очевидцы сняли на видео густой черный дым, окутавший стройплощадку. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.

Также сообщалось, что сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» в Москве из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.