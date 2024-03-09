Петербурженку вытолкнули с третьего этажа в Международный женский день «Фонтанка»: в Петербурге знакомые вытолкнули женщину из окна на 8 Марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 32-летнюю местную жительницу вытолкнули из окна третьего этажа в Международный женский день, сообщает «Фонтанка». По предварительной версии, пострадавшую травмировали знакомые в разгар празднования.

Инцидент произошел 8 марта во 2-м Рабфаковском переулке. На место вызвали скорую помощь и полицию. Они обнаружили под окнами одного из домов женщину в нетрезвом состоянии со сломанной ногой. Пострадавшая пояснила, что знакомый вытолкнул ее с подоконника третьего этажа. Ее госпитализировали, подробности о состоянии женщины не сообщаются.

Жителя квартиры, из которой вытолкнули девушку, а также еще одну россиянку доставили в полицию. При этом выяснилось, что мужчина находится под подпиской о невыезде в связи с обвинением в краже велосипеда.

Ранее пожилая петербурженка с ножом напала на своего зятя. Пенсионерка ранила родственника в спину, ему понадобилась помощь врачей. Позднее выяснилось, что нападавшая страдает от тяжелой формы депрессии.

Также в Петербурге местный житель поджег собственную квартиру, выпал из окна и разбился насмерть. В полете мужчина едва не задел своих соседей. При этом дома у него обнаружили тело женщины. Обстоятельства трагедии выясняются. Инцидент произошел на Малой Балканской улице в Купчино.