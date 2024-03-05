Петербургский физрук кулаком выбил зубы младшекласснику В Петербурге учитель физкультуры выбил два зуба младшекласснику на перемене

В Санкт-Петербурге учитель физкультуры ударил младшеклассника по лицу на перемене, сообщает 78.ru. По информации издания, преподаватель выбил школьнику два зуба. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.

Инцидент произошел в школе в Красносельском районе. В перерыве между уроками ученик начальных классов спрятался, чтобы напугать одноклассника, но неожиданно выпрыгнул из-за угла перед учителем. Преподаватель от неожиданности выставил руку вперед и попал школьнику по лицу. Мужчина сделал ребенку замечание и отправился по делам.

Пострадавшего мальчика отвезли в травмпункт. Учитель написал объяснительную записку и получил выговор от завуча школы. Проводится проверка.

Ранее в поселке Отрадное Воронежской области учитель местной гимназии на уроке физкультуры ударил школьника, у которого завязалась драка с одноклассницей. Видео инцидента было опубликовано в Сети, после чего региональная прокуратура начала проверку в отношении преподавателя. На кадрах записи видно, как учитель хватает мальчика за лицо, бьет его, после чего толкает на пол. При этом директор гимназии назвал мужчину хорошим и внимательным педагогом.