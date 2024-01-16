Физрук схватил ученика за лицо и попал под проверку прокуратуры Прокуратура проверит школу под Воронежем, где учитель ударил ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Отрадное Воронежской области педагог местной гимназии во время урока физкультуры ударил школьника, у которого завязалась драка с одноклассницей. Видео инцидента оказалось в соцсетях, и теперь местная прокуратура проводит проверку в отношении мужчины, передает ведомство.

Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о причинении телесных повреждений учителем физкультуры ученику в образовательном учреждении Новоусманского района, — сообщили в прокуратуре.

На кадрах видно, что педагог не торопится вмешиваться в конфликт, а когда начинает разнимать школьников, хватает мальчика за лицо, бьет его и толкает на пол. Директор гимназии Сергей Янышев сообщил программе «Вести Воронеж», что начата внутренняя проверка. Педагог работает у них с сентября 2023 года.

Он приехал из другой страны, где тоже преподавал физкультуру. Он хороший педагог, внимательный. Но после увиденного я обещаю провести проверку. Разберемся обязательно, — сказал Янышев.

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