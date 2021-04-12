Песков рассказал, зачем Путин поедет в Энгельс

https://static.news.ru/photo/20eec754-9b74-11eb-8f2d-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во время поездки в город Энгельс Саратовской области побывает на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина и возложит цветы к установленному там памятнику. Также он планирует встретиться с губернатором региона и провести совещание по развитию космической деятельности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину — именно там Гагарин совершил посадку. И затем в самом Энгельсе, куда он вернётся из парка, он проведёт совещание о планах развития космической деятельности в РФ, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что это совещание пройдёт в формате видеоконференции. Основные доклады на нём представят вице-премьер РФ Юрий Борисов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Во время рабочей поездки в Энгельс главу государства будут сопровождать спикер Госдумы Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. В планах Путина также отдельная встреча с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

Как писал NEWS.ru, к 60-летию первого полёта человека в космос Министерство обороны обнародовало уникальные документы, касающиеся первых покорителей космического пространства. Они представлены на странице мультимедийного проекта на сайте ведомства. Посетители портала могут пролистать зачётную книжку Гагарина как слушателя Краснознамённой ордена Ленина военно-воздушной академии, прочитать автобиографические справки Германа Титова и Алексея Леонова и узнать больше подробностей о других советских космонавтах и руководителях космической программы.