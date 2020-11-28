Пермский край одним из первых получит вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a6300a02-3163-11eb-9800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Одним из первых субъектов России, который получит вакцину от COVID-19, станет Пермский край. Там вакцинация населения начнётся в 2021 году после наращивания объёмов производства российского препарата до 4–5 миллионов доз в месяц. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

После того как в начале года в стране производство вакцин дойдет до 4–5 миллионов в месяц, то Пермский край окажется в числе первых регионов, который получит препараты, сможет проводить вакцинацию. Договорённости об этом есть, — заявил Махонин во время прямого эфира.

По его словам, уже до конца года поступит партия вакцины для прививок медикам, соцработникам и полицейским. Именно эти три группы работников больше других контактируют с населением и рискуют заразиться COVID-19.

Сейчас в Пермский край поступило более 40 доз препарата, который получили добровольцы среди медиков, эпидемиологов и общественных активистов.

С начала пандемии в Пермском крае коронавирус подтвердился у 20 083 жителей. 301 случай выявлен за последние сутки. В стационарах находятся 2108 человек, из них 136 подключены к ИВЛ, выздоровели 13 915 пациентов, 941 скончался, на карантине остаются более пяти тысяч человек.

На территории России в течение прошедших суток медики выявили 27 100 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число заболевших в РФ за период пандемии выросло до 2 242 633 человек. За прошедшие сутки в стране из больниц по выздоровлении выписали 27 296 россиян. Всего за период пандемии с болезнью сумели справиться 1 739 470 граждан РФ. За последние 24 часа в стране умерли 510 пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. В общей сложности жертвами COVID-19 стали 39 068 россиян.

Как писал NEWS.ru, ранее препараты для лечения коронавируса заболевшим, которые находятся на самоизоляции, лично развёз по домам глава Камчатки Владимир Солодов.