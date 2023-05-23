Переработку отходов в Подмосковье доверят личинкам В Подмосковье заработает объект утилизации органических отходов с помощью личинок мух

Фото: reo.ru

В экопромышленном парке в городском округе Егорьевск в Подмосковье планируется открыть объект утилизации органических отходов, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он пояснил «360», что переработка будет проводиться при помощи личинок мух черная львинка. В проект хотят инвестировать 2,377 млрд рублей.

В экопромышленном парке Подмосковья появится объект ориентировочной мощностью до 55 тысяч тонн в год. <...> Это проект потенциального резидента — компании «Биогенезис», занимающейся утилизацией отходов с помощью личинок мух черная львинка, — отметил гендиректор.

По словам Буцаева, после реализации проекта удастся увеличить объем утилизации органических отходов в Подмосковье, а также уменьшить объемы захоронения мусора на полигонах. На объекте в том числе будут производиться кормовые добавки для животных, органические удобрения и энтомологический жир, которые получаются при переработке взрослых личинок мух.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева ранее рассказала, что запрет на установку мусоропроводов в новостройках и заваривание уже существующих в старых домах нарушит конституционные права россиян. По ее словам, у подобного законопроекта нет никаких перспектив.