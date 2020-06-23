Переболевший коронавирусом мэр Хабаровска выходит на работу

https://static.news.ru/photo/f1ccd264-b513-11ea-8096-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравчук Фото: khabarovskadm.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, в начале лета госпитализированный в горбольницу № 10 с коронавирусной инфекцией, выздоровел и вернётся к своим обязанностям 24 июня, сообщил представитель мэрии.

Сергей Анатольевич выздоровел, он выписан из больницы и завтра выходит на работу, — цитирует инсайдера РИА Новости.

4 июня Кравчук ушёл на самоизоляцию из-за подозрений об инфицировании членов семьи, позже диагноз подтвердился и политика с женой положили в больницу.

После того как диагноз мэра подтвердился, все контактировавшие с ним сотрудники администрации были отправлены на самоизоляцию, в мэрии ужесточили масочный и пропускной режимы, пишет KP.RU.

Как сообщал NEWS.ru ранее, запрет на работу бань, детских игровых комнат и кинотеатров продлён до 1 июля в Хабаровском крае. Не будут работать развлекательные центры типа ночных клубов, дискотек, других досуговых заведений. Общественные бани и сауны, а также объекты, которые оказывают подобные услуги, будут простаивать до конца июня. Продлён запрет на работу кафе, ресторанов, но разрешено обслуживать посетителей на уличных верандах, террасах.