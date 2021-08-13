Пассажирская навигация прекратилась на Амуре из-за высокого уровня воды

Речные пассажирские перевозки прекращены на Амуре в районе Хабаровска из-за высокого уровня воды. Уровень составил 533 см, поднявшись на 22 см за сутки, сообщается на сайте городской администрации.

Все подъезды к дачным участкам подтоплены , теплоходы не могут безопасно перевозить людей. Информационная работа с населением была проведена за две недели до начала подъёма воды.

На всех теплоходах были размещены объявления о том, что перевозки прекратятся при уровне воды 530 сантиметров. Также регулярно капитаны судов через громкоговорители извещали об этом дачников, — говорится в сообщении.

Теплоходы будут вывозить дачников с левого берега, официальное окончание навигации запланировано на конец октября. Как только уровень воды достигнет отметки 510 см, речные трамваи снова возобновят работу. Если возникнет необходимость эвакуации людей с островной части левобережья, её будут проводить с помощью маломерных дежурных катеров МЧС.

Накануне на островных территориях Хабаровска было подтоплено порядка одной тысячи дач. Очередной гребень паводка, смещающийся с верхнего течения Амура, подходит к Хабаровску. К краевому центру он подойдёт 16–19 августа с достижением отметок 600–650 см. К Комсомольску-на-Амуре гребень подойдёт 23–26 августа с отметками 650–700 см. МЧС наращивает группировку сил и средств.

Ранее сообщалось, что суммарный ущерб от паводков в России с начала года составил 7,5 млрд рублей. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным.