Пассажиров в метро Москвы стало почти на 30% больше

Пассажиропоток в Московском метрополитене увеличился на 29% за неделю и достиг 1,5 млн человек в день. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Почти 1,5 млн пассажиров сейчас пользуются метро — это на 29% больше, чем 6 мая. При этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках — 87%, — сообщили в департаменте.
Власти отмечают, что пассажиров стало больше на тех станциях, рядом с которыми расположены промышленные предприятия и стройки. В их число вошли станции «Спартак», «Боровское шоссе», «Мичуринский проспект», «Выставочная» и «Филатов Луг».
Как писал NEWS.ru, в Москве аннулировали более 60 тыс. пропусков людей с COVID-19 и ОРВИ.
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