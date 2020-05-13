Пассажиров в метро Москвы стало почти на 30% больше

https://static.news.ru/photo/4fdba38a-952a-11ea-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиропоток в Московском метрополитене увеличился на 29% за неделю и достиг 1,5 млн человек в день. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Почти 1,5 млн пассажиров сейчас пользуются метро — это на 29% больше, чем 6 мая. При этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках — 87%, — сообщили в департаменте.

Власти отмечают, что пассажиров стало больше на тех станциях, рядом с которыми расположены промышленные предприятия и стройки. В их число вошли станции «Спартак», «Боровское шоссе», «Мичуринский проспект», «Выставочная» и «Филатов Луг».

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