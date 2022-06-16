Оскорбивший темнокожую модель петербуржец отправился на исправление Оскорбивший темнокожую модель дебошир из Санкт-Петербурга получил 50 часов исправительных работ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

↵Петербуржец Никита Устюжанин, оскорбивший в автобусе темнокожую модель из Руанды Стеллу Казийаке, отправился в спецприемник на семь суток, получив 50 часов исправительных работ по решению Фрунзенского районного суда. В Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга отметили, что дебошир признал свою вину и раскаялся. Он объяснил свое поведение тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фрунзенский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Никиту Устюжанина за совершение правонарушений, предусмотренных ст.20.3.1 КоАП РФ, ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, — сказано в сообщении.

Накануне петербургские полицейские задержали Устюжанина, назвавшего темнокожую модель из Руанды Стеллу Казийаке обезьяной. В День России, 12 июня Устюжанин начал приставать к модели в полупустом автобусе с предложением сделать совместное фото, обозвав ее «обезьяной». Девушка отказала молодому человеку, после чего она начала снимать происходящее на телефон. Мужчина начал вести себя агрессивно, обозвав ее «чунга-чангой», и не давал встать с места.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» из Камеруна Люк Зоа, комментируя проблему расизма в России, вспомнил, как его избили до потери сознания. В 2004 году неизвестные напали на него в «Сокольниках», после чего он очнулся в больнице.