Опубликовано видео с место ДТП, где мужчина задавил 30 баранов Заснувший водитель иномарки в Хасавюрте сбил насмерть 30 баранов

В дагестанском городе Хасавюрте мужчина на своей иномарке сбил стадо из 30 баранов, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Все животные скончались на месте.

По предварительной информации, мужчина заснул за рулем автомобиля. Пастух и водитель не пострадали.

До этого в Бурятии минивэн Honda Stepwgn врезался в табун лошадей на 280-м километре трассы Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск в Бурятии, сообщает. Водитель направлялся из улуса Дутулур. В результате происшествия погибли несколько лошадей. Водитель минивэна не пострадал.

Ранее житель Калининграда получил пять суток административного ареста за то, что сбил на автомобиле собаку и покинул место ДТП. Обвиняемый и его защитник пояснили, что у водителя не было умысла убивать животное, оно само внезапно выскочило под колеса.

В ноябре свыше десятка лошадей погибли на дороге в Оренбурге после того, как в табун врезался водитель внедорожника. Водитель в момент столкновения был в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло в Новоорском районе Оренбургской области. От удара автомобиль вынесло за пределы трассы.