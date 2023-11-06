Свыше десятка лошадей погибли в Оренбурге под колесами внедорожника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше десятка лошадей погибли на дороге в Оренбурге после того, как в табун врезался водитель внедорожника, пишет Telegram-канал Readovka. По предварительным данным, водитель в момент столкновения был пьян.

Как отмечается, ДТП произошло в Новоорском районе Оренбургской области. От удара автомобиль вынесло за пределы трассы. Информации о пострадавших людях не поступала. На месте работали ДПС и МЧС. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее автомобиль Kia сбил двух лосей на МКАД. Момент ДТП попал на дорожные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как четыре лося внезапно выбежали на дорогу. Двое из них попали под колеса и скончались на месте, еще двое особей благополучно перебежали на другую сторону. Прокуратура поставило на контроль вопрос возмещения ущерба окружающей среде.

В мае в Нижегородской области четверо пьяных пассажиров такси покалечили водителя за ДТП с лосем. Животное выскочило на дорогу внезапно, поэтому водитель не успел затормозить и сбил его. Пассажиры, которые по пути останавливались у придорожных кафе, чтобы выпить, вышли из себя и напали на таксиста. Мужчину в лесу избили, отрезали мизинец на левой руке и отобрали 15 тысяч рублей и телефон. Пострадавшего госпитализировали.