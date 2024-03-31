Минивэн снес табун лошадей в Бурятии Mash: несколько лошадей погибли после столкновения с машиной на трассе в Бурятии

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Минивэн Honda Stepwgn врезался в табун лошадей на 280-м километре трассы Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск в Бурятии, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его информации, ДТП произошло в 20:30 по местному времени. Водитель направлялся из улуса Дутулур.

В результате происшествия погибли несколько лошадей. Водитель минивэна не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге автомобиль Ford сбил пешехода, который пытался перейти дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшего госпитализировали с множественными переломами, уточнили в региональной Госинспекции.

До этого на 656-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» под Ачинском произошло смертельное ДТП. В пресс-службе МВД по Красноярскому краю подчеркнули, что водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фурой. От полученных травм мужчина в легковом автомобиле скончался на месте происшествия.

В Башкирии тем временем случилось ДТП, унесшее жизни двоих детей. На месте столкнулись автомобили Lada Granta и Nissan Tiida. Жертвами аварии стали шестилетний мальчик и трехлетняя девочка.