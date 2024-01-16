Суд приговорил сбившего собаку в Калининграде водителя к пяти суткам ареста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Калининграда получил пять суток административного ареста за то, что сбил на автомобиле собаку и покинул место ДТП, сообщается в Telegram-канале пресс-службы областного суда. Обвиняемый и его защитник пояснили, что у водителя не было умысла убивать животное, оно само внезапно выскочило под колеса.

Постановлением мирового судьи 2-го судебного участка Центрального судебного района Калининграда назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток, начиная с момента его административного задержания (с 14:30 15 января 2024 года), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Смоленской области ищут живодера, который привязал дворовую собаку к заднему бамперу своего автомобиля и стал разъезжать с ней по деревне Петрово в Рославльском районе.Telegram-канал Readovka опубликовал записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших инцидент. Как писал канал, собака погибла через несколько минут после старта, а ее тело волочилось на веревке за машиной.

До этого стало известно, что в Забайкалье пожилые живодеры отделались штрафом за то, что привязали собаку к бамперу автомобиля и катались с ней по дороге. Против 67-летней женщины и ее сожителя возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Суд вынес наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей на двоих.