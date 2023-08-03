Опубликовано видео огромного столба дыма в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео огромного столб дым, который поднимается у села Ачкасово в Воскресенком районе Подмосковья. По словам очевидцев, ЧП произошло на химическом предприятии. О причинах произошедшего не сообщается.

Ранее Telegra-канал Baza сообщил, что взрыв произошел на кислородно-аккумуляторном складе. В свою очередь Mash утверждает, что взрыва перед пожаром не было. Пожару присвоен второй ранг опасности. Проводится эвакуация.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили NEWS.ru, что ЧП произошло в цеху по производству кислородных аккумуляторов, эвакуировано семь человек. О причинах произошедшего не сообщили.

Накануне в подмосковных Люберцах начался сильный пожар при проведении сварочных работ на предприятии по изготовлению резиновых шин. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров.

До этого на железнодорожной станции Сасово в Рязанской области вспыхнул пожар. Загорелся состав, перевозивший серу. Огнем были охвачены по меньшей мере четыре вагона с опасным грузом, площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Один мужчина был госпитализирован в ближайшую больницу, его жизни ничего не угрожает.