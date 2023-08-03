В Воскресенском районе близ АЗС прогремел взрыв В цеху по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенском районе произошел пожар

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В Воскресенском районе Подмосковья прогремел взрыв возле автозаправочной станции вблизи села Ачкасово, сообщает Telegram-канал SHOT. Очевидцы опубликовали видеокадры, на которых виден поднимающийся вверх плотный столб дыма. По словам свидетелей, ЧП произошло на химическом предприятии. О причинах произошедшего не сообщается.

По информации Telegram-канала Baza, взрыв произошел на кислородно-аккумуляторном складе. В свою очередь Mash сообщает, что взрыва перед возгоранием не было. Пожару присвоен второй ранг опасности. Проводится эвакуация граждан.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили NEWS.ru, что ЧП произошло в цеху по производству кислородных аккумуляторов, эвакуировано семь человек.

13:52, городской округ Воскресенск, ул. Московская, д.32е горит цех по производству кислородных аккумуляторов, эвакуировано семь человек. Информация уточняется, — сказали в ведомстве.

Ранее в Люберцах начался сильный пожар при проведении сварочных работ на предприятии по изготовлению резиновых шин. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Как сообщалось ранее, на железнодорожной станции Сасово в Рязанской области вспыхнул пожар. Загорелся состав, перевозивший серу. Огнем были охвачены по меньшей мере четыре вагона с опасным грузом. Площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Один мужчина был доставлен в ближайшую больницу, его жизни ничего не угрожает.