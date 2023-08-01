В Люберцах разразился сильный пожар возле гипермаркета «Леруа Мерлен»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах разгорелся сильный пожар возле здания гипермаркета «Леруа Мерлен», об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе МЧС России по Подмосковью. В ведомстве подчеркнули, что возгорание произошло в нежилом здании. К месту происшествия направлены пожарные. В Сети появились кадры с места пожара.

В 12:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Люберцы, улица Котельнический проезд. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 10 единиц техники, 39 человек, — рассказали в МЧС.

Накануне в Москве в больнице № 2 имени А. К. Ерамишанцева на улице Плещеева произошло короткое замыкание. Происшествие случилось в женской консультации. Открытого горения не возникло, пострадавших также нет.

До этого на летней веранде столичного ресторана I like wine на улице Покровка вспыхнул пожар. По данным СМИ, воспламенилась горелка, которая работает от газового баллона. В результате произошедшего никто не пострадал. В Сети появилась видеозапись с места инцидента.