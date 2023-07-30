На веранде ресторана в центре Москвы вспыхнул пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На летней веранде ресторана I like wine на улице Покровка вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, воспламенилась горелка, которая работает от газового баллона. В Сети появилась видеозапись с места инцидента.

На кадрах видно, как на веранде, расположенной в паре метров от проезжей части, бушует пламя. На место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно потушили огонь. Никто не пострадал.

В июле в центре Москвы загорелся ресторан «Пушкинъ». Когда пожарные прибыли на место происшествия, на кровле трехэтажного здания пылало пламя. Менее чем через час горение было полностью ликвидировано, никто не пострадал. Движение по четной стороне в сторону Тверского бульвара было перекрыто из-за работы пожарной техники.

До этого на севере Москвы произошел пожар в бизнес-центре «Ямская-Сити». Загорание наблюдалось на втором этаже, прибывшие на место спасатели провели эвакуацию людей из четырехэтажного здания. Несколько человек пострадали.

В начале июня на юге столицы произошел пожар в помещении склада. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В ходе горения строение обрушилось. Огонь также частично перешел на соседнее строение. О пострадавших не сообщалось.