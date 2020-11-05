Омский губернатор пригрозил уволить главу областного Минздрава

https://static.news.ru/photo/a18e0822-1f49-11eb-87d1-fa163e074e61_660.jpg Александр Бурков Фото: gubernator.omskportal.ru

Губернатор Омской области Александр Бурков раскритиковал региональный Минздрав в связи с инцидентом с машинами скорой помощи, случившемся в конце октября.

Как передаёт портал «Город 55», Бурков назвал случившееся преступной халатностью. Губернатор отметил, что сейчас ведётся проверка, по результатам которой будут приняты кадровые решения. В числе прочих свой пост может потерять глава Министерства здравоохранения области Ирина Солдатова, добавил губернатор.

Причина ситуации со скорыми в системном сбое в Минздраве, во взаимодействии стационаров со скорыми. Сейчас запущено связующее звено между ними, — сообщил Бурков.

27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава, писал NEWS.ru. Лишь после того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.