Около 950 жителей приграничья Белгородской области разместили в общежитиях

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жители приграничных населенных пунктов Белгородской области в пункте предварительного размещения

Около 950 жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области расселили в студенческих общежитиях БелГУ, сообщила ТАСС директор департамента соцполитики университета Татьяна Никулина. По ее словам, в комнатах разместили в том числе 58 детей.

Наш студенческий городок объединяет шесть общежитий. Сейчас мы поселили 950 человек, 58 из них — дети. Имеется 63 точечных свободных места, — рассказала Никулина.

Он добавила, что люди продолжают прибывать. По ее словам, если люди приезжают семьями, то их стараются поселить в одной комнате. Трехразовым питанием обеспечивают всех прибывших, при этом еду в комнаты маломобильных граждан доставляют волонтеры. Лежачих белгородцев накануне увезли в центр паллиативной помощи, отметила Никулина.

По ее словам, многие жители приехали вместе с домашними животными, которые теперь в основном живут с хозяевами в комнате. В то же время Никулина отметила, что некоторых пришлось отправить в вольеры в ботаническом саду, где для них организовали питание.

Собеседница агентства добавила, что вынужденным переселенцам необходима одежда. Для детей руководство БелГУ собирается организовать игровую комнату: игрушки для нее уже привозят спонсоры, а студенты вместе с преподавателями придумывают развлечения и анимацию для детей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 3 июня в результате обстрелов ВСУ погибли две женщины. По его словам, пожилая женщина была убита в Новой Таволжанке, другая — в поселке Безлюдовка. Еще два человека получили ранения.

До этого Гладков сообщил, что при обстреле Белгородской области за сутки погибли пять человек, еще 16 местных жителей пострадали. Наиболее массированной атаке ВСУ подверглась территория Шебекинского городского округа. Гладков подчеркнул, что ночь в регионе была беспокойной — над Белгородом сработала система ПВО. Тяжелые последствия обстрелов были зафиксированы в Валуйском округе.