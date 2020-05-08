Около 40 новых случаев коронавируса выявили в ЯНАО

https://static.news.ru/photo/9ed6e4ac-91ee-11ea-86bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 40 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано за последние сутки на месторождениях и производственных предприятиях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Наибольший прирост — 21 случай — отмечается на предприятиях Нового Уренгоя. Все новые заразившиеся контактировали с теми, кто заболел ранее. В Надымском районе выявлено 14 случаев заражения, почти столько же было зафиксировано 8 мая.

В то же время замедлился прирост заболевших в посёлке Саббета. За последние сутки поставлено всего три диагноза, тогда как днём ранее — девять, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу оперативного штаба региона Татьяну Бучкову.

Всего в ЯНАО 1015 случаев коронавируса. Две трети из них приходятся на месторождения и производственные объекты.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал пик COVID-19 в регионах на конец мая. По его словам, по стране может прокатиться вторая волна заражений, если карантинные меры будут соблюдать менее 80% населения.

В России, согласно последним данным, 198,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 31 тысячи человек, умерли 1,8 тысячи. В Москве более 104 тысяч заразившихся, 12,7 тысячи выздоровели, 1010 умерли.