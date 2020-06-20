Очевидцы сняли на видео крупный смерч в Крыму

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Видео крупного смерча, снятое в Крыму, появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как вихрь поднимается от земли и уходит в грозовое облако. При этом пасущиеся невдалеке коровы не замечают надвигающуюся бурю.

По словам очевидцев разгула стихии, смерч прошёл в северной части полуострова, в Раздольненском районе.

Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение. Уточняется, что на реках полуострова ожидается повышение уровня воды на 05,-1,5 метра из-за выпавших сильных осадков.

По словам министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, повышение уровня воды может произойти во второй половине дня и до конца суток 20 июня, и в течение суток 21 июня. Достижения опасных отметок не будет. Глава ведомства призвал соблюдать меры безопасности.

Также 20 июня в состояние повышенной готовности приведены оперативные службы курортного Сочи. Город готовится к возможному формированию смерчей на море. Сезонное явление, больше характерное для второй половины лета — начала осени, при определённых метеорологических факторах может проявляться на черноморском побережье в течение всех летних месяцев. Чаще всего смерчи проходят на удалении от берега и распадаются в море. Однако иногда могут выходить на сушу по руслу рек и наносить масштабные разрушения. 20 июня до 21:00 мск на участке населённых пунктов Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей над акваторией Чёрного моря. Спасатели рекомендовали принять меры предосторожности и воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.