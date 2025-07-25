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25 июля 2025 в 07:39

Очередь из почти 1200 машин образовалась перед Крымским мостом

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Очередь из практически 1200 автомобилей образовалась на подходах к Крымскому мосту по состоянию на 07:00 по московскому времени, сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту. Так, около 850 транспортных средств ждут проезда со стороны Тамани и еще 340 — со стороны Керчи.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Время ожидания около часа, — говорится в публикации.

В ночь на пятницу, 25 июля, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Всех находившихся на тот момент на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие.

Ранее предпринимателя из Севастополя задержали по подозрению в призывах к ударам по Крымскому мосту. Бизнесмен переживал трудные времена и торговал на рынке овощами. Между тем он завел несколько аккаунтов, с которых призывал уничтожить мост. Возбуждено уголовное дело.

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