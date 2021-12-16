«Обязательно выполним»: губернатор ЯНАО рассказал о планах в регионе

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил наступающий год в автономном округе Годом экологии и отметил, что запрос на эту тему есть, особенно от молодых людей, передаёт «Ямал-Медиа». Он также заверил, что на Ямале продолжат строить школы и сады и переоснащать больницы.

Будем вносить изменения в проекты, будем решать. Задачи в рамках пятилетней программы обязательно выполним, — сказал Артюхов.

Он добавил, что несмотря на подорожание строительства, в регионе ожидается благоприятная финансовая ситуация из-за рекордной стоимости газа. Также, по словам Артюхова, в округе планируется ввести дополнительные меры поддержки для семей, нуждающихся в жилье, а для борьбы с растущей ипотечной ставкой разработать совместно с ВТБ льготную программу, по которой будет сразу гаситься около полумиллиона рублей.

Также Артюхов заявил, что Ямал будет двигаться к развитию телемедицины.

Мы будем внедрять новые подходы с крупными центрами, когда снимки и результаты исследований отправляются в центр, чтобы получить второе мнение. Следующая задача — вводить искусственный интеллект, чтобы получать третье мнение, — сообщил губернатор.

Ранее в Госдуму РФ был внесён законопроект, расширяющий права губернаторов. Он даёт им возможность отстранять мэров от должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей.