«Обязательно выполним»: губернатор ЯНАО рассказал о планах в регионе
Губернатор ЯНАО: на Ямале продолжат строить школы и сады и переоснащать больницы
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:36, 16 декабря 2021
Губернатор ЯНАО Дмитрий АртюховФото: vk.com/artyukhov_da
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил наступающий год в автономном округе Годом экологии и отметил, что запрос на эту тему есть, особенно от молодых людей, передаёт «Ямал-Медиа». Он также заверил, что на Ямале продолжат строить школы и сады и переоснащать больницы.
Будем вносить изменения в проекты, будем решать. Задачи в рамках пятилетней программы обязательно выполним, — сказал Артюхов.
Он добавил, что несмотря на подорожание строительства, в регионе ожидается благоприятная финансовая ситуация из-за рекордной стоимости газа. Также, по словам Артюхова, в округе планируется ввести дополнительные меры поддержки для семей, нуждающихся в жилье, а для борьбы с растущей ипотечной ставкой разработать совместно с ВТБ льготную программу, по которой будет сразу гаситься около полумиллиона рублей.
Также Артюхов заявил, что Ямал будет двигаться к развитию телемедицины.
Мы будем внедрять новые подходы с крупными центрами, когда снимки и результаты исследований отправляются в центр, чтобы получить второе мнение. Следующая задача — вводить искусственный интеллект, чтобы получать третье мнение, — сообщил губернатор.
Ранее в Госдуму РФ был внесён законопроект, расширяющий права губернаторов. Он даёт им возможность отстранять мэров от должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей.