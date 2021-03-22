Названо место работы экс-госсекретаря Союзного государства Рапоты

https://static.news.ru/photo/fc2cca14-8ae9-11eb-90e5-96000091f725_660.jpg Григорий Рапота Фото: president.gov.by

Бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота продолжит работу в должности сенатора в Совете Федераций от Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Буквально только что подписал постановление о наделении полномочиями от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Рапоты Григория Алексеевича, — заявил Старовойт на оперативном совещании региональной администрации.

По словам губернатора, он с Рапотой пришёл к соглашению о шагах, которые необходимо предпринять по укреплению позиций региона в верхней палате. Старовойт подчеркнул, что одним из основных направлений в работе с новым сенатором будет создание историко-мемориального комплекса в честь подвига советских солдат на северном фасе Курской дуги.

Также он сообщил, что в апреле в Совфеде запланировано проведение дней Курской области. В их рамках будет представлена информация о социально-экономическом развитии региона, а также о проектах, которые требуют федерального софинансирования.

Рапота сменит на этом посту Александра Михайлова, который скончался в декабре 2020 года в возрасте 69 лет. Старовойт считает нового представителя региона в Совфеде «политическим тяжеловесом», который имеет авторитет во всех органах власти страны.

Ранее NEWS.ru писал, что вместо Рапоты госсекретарём Союзного государства стал бывший посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мещенцев. Он назначен на этот пост распоряжением президента Белоруссии, главы Высшего госсовета Союзного государства Александра Лукашенко.