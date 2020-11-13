Обледенелую дорогу под Иркутском засыпали человеческими останками

https://static.news.ru/photo/2a755cd4-26a3-11eb-8595-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В городе Киренске коммунальщики решили вопрос с гололёдом на одной из дорог очень странным образом. Они посыпали её не только песком, но и человеческими костями. Фотографии со страшными находками на трассе сразу же разлетелись по местным пабликам в социальных сетях.

На снимках видно, как по разным участкам дороги разбросаны череп и кости. Очевидцы предполагают, что рабочие могли взять песок не на кладбище, а в одном из местных карьеров, а кости попали туда случайно. Водитель грейдера мог просто не заметить их.

Жители Киренска также напомнили, что недалеко от этой дороги много неизвестных захоронений времён гражданской войны. По их словам, как только наступают паводки, останки оказываются на поверхности.

Полиция уже организовала проверку по факту случившегося.

Как писал NEWS.ru, тюменские чиновники сэкономят миллиарды рублей на дорогах и благоустройстве.