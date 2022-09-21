Няню тубдиспансера обвинили в жестоком обращении с больными детьми В Башкирии няню тубдиспансера обвинили в жестоком обращении с больными детьми

Фото: shutterstock

В Сети появилось видео, на котором няня одного из башкирских противотуберкулезных диспансеров подходит к кроватке с ребенком, после чего слышится хлопок и ребенок начинает плакать. Одна из местных жительниц рассказала «360», что в этом отделении бьют детей. Прокуратура Башкортостана начала проверку диспансера, а няню обвинили в жестоком обращении с больными.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия, в ходе комплекса надзорных мероприятий даст оценку действиям должностных лиц медицинского учреждения, — заявили в ведомстве.

В диспансере проверят не только действия медработников, но также проведут проверку условий содержания детей, к которой присоединится Роспотребнадзор. По словам матери одного из пациентов, по отделению ползают тараканы, а детей могут неделями не выводить на прогулку.

Сама няня не призналась в применении насилия по отношению к ребенку. Она подтвердила, что на видео запечатлена именно она, но, по ее словам, хлопком она хотела привлечь к себе внимание ребенка, но не била его.

В Новосибирске родители ранее пожаловались на няню детского сада, которая позволяет себе на работе ругаться матом, кричать на малышей и швырять их вещи. Как рассказала изданию одна из мам, конфликт продолжается уже восемь лет, написано 20 жалоб, после которых заведующая детсадом переводила няню в другие группы и ставила на другие должности. Сама же сотрудница дошкольного учреждения говорит, что ее «подсидели», поскольку доказательств у родителей нет.