Новости регионов: «теплые остановки» в Уфе не выдержали морозов

Фото: Социальные сети

«Теплые остановки» в Уфе

Полторы тысячи строителей потребовали выплатить им зарплаты за работу на трассе М-12 в Нижегородской области. Строительные работы были временно приостановлены в связи с протестной акцией. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Новопавловске на строительство домов для сирот выделили 37 млн рублей. Правда, помещения оказались непригодными для жилья — бывшие воспитанники детских домов покидают выделенные им квартиры из-за сырости и холода. Другого жилья им не предлагают, сообщает newstracker.ru.

Удмуртия

Население Глазова жалуется на проблемы с водоснабжением и отсутствие подъездных дорог. Местные жители сообщают в социальных сетях о перебоях в работе воды из-за постоянного ремонта сетей и на отсутствие асфальтированных дорог возле жилых домов, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

Учащиеся школ Ростова-на-Дону научились создавать проекты по направлению «Мой патриотизм». В прошлые выходные школьники посетили двухдневный интенсив, на котором прослушали выступления экспертов по производству контента, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Жители Казани не могут привезти своих детей в школу на автомобиле из-за неубранных дорог. В Советском районе города жители поселка Константиновка жалуются на отсутствие уборки подъездной дороги к одной из местных школ, информирует inkazan.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Семейным хозяйствам Волгоградской области предоставят поддержку в виде грантов, пишут novosti volgograda.ru. Авторам самых перспективных бизнес-проектов выделят до 20 млн рублей на развитие фермы.

Нижегородская область

Сотрудники строительной организации в Нижегородской области остановили работы на федеральной трассе М-12. По данным newsnn.ru, полторы тысячи строителей потребовали вернуть долги по зарплате. Инцидент привлек внимание главы СК России Александра Бастрыкина.

Свердловская область

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку информации о неисполнении работ по отлову бродячих собак в Карпинске, пишет tagilcity.ru. От жителей города постоянно поступают жалобы на бездомных животных, а в соцсетях сообщили о нападении собаки на школьницу.

Оренбургская область

За минувший год в Оренбургской области было выявлено 11 нелегальных организаций по выдаче займов, сообщает 56orb.ru. Большая их часть работала под видом обычных ломбардов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

В автомобильных салонах Тюмени появились авто зарубежных марок, покинувших российский рынок, пишет nashgorod.ru. Автомобили прибыли в страну по параллельному импорту, который осуществили частные лица.



Омская область

В Омске в результате опроса выяснилось, что 38% жителей города готовы работать в северных регионах, сообщает gorod55.ru. У 22% омичей уже есть такой опыт. Однако навсегда отправиться жить на Север готовы лишь 6% горожан, 28% — согласились провести там не более двух лет, а 25% респондентов признались, что рассматривают только краткосрочные контракты.

Карелия

В Петрозаводске граждане вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ. По данным karelinform.ru, в мероприятии участвовали не только жители Петрозаводска, но и других районов Карелии — Кемского, Кондопожского, Медвежьегорского и Сегежского. На акцию вышли несколько десятков человек.

Приморский край

В Приморье жители жалуются на участившиеся случаи отравления собак, сообщает vostokmedia.com. В социальных сетях появилась информация об убийстве живодером собак, за которыми ухаживали местные, в районе Бородинской улицы. Для отравления преступник применил лекарственный препарат, являющийся для животных смертельным ядом.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Башкирия

«Теплые остановки» в Уфе не выдержали 40-градусных морозов. По информации, предоставленной mkset.ru, в период холодов от жителей города поступали жалобы на отключение отопления в остановочных пунктах, а также на неприятные запахи и грязь. В мэрии обещали, что ситуация улучшится к 15 января, когда поступят запчасти для проведения ремонтных работ.

Хабаровский край

В Хабаровске на базе Дальневосточной госакадемии физкультуры будет создан центр реабилитации для ветеранов СВО, пишет transsibinfo.com. Сейчас в мероприятия по реабилитации раненых служащих ВС РФ вовлечены учащиеся академии физической культуры.