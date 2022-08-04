В Омской области нашли древнее захоронение. Исследователи обнаружили два керамических сосуда, небольшой сосуд, похожий на курильницу для благовоний, а также пряслице в форме цилиндра. Недавно проводились раскопки, входе которых были найдены костяные наконечники стрел, бронзовая пронизь из ременной гарнитуры, две бронзовых гривны, бронзовая спиралевидная сережка, а также осколки сосудов из керамики и человеческие кости.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
Жильцов старинного дома в Ставрополе беспокоят падающие с крыши камни. об это сообщает newstracker.ru. По словам жителей, около 6 лет с крыши старого здания летят камни различной величины. Проведенный капитальный ремонт не улучшил ситуацию.
Удмуртия
Полицейские задержали инженера, который подозревается в кражах собственности крупной компании Ижевска. Как сообщает udm-info.ru, используя доступ к служебным помещениям в рабочее время мужчина выносил из здания компьютерную технику и комплектующие. Украденные вещи он прятал в рюкзаке и незаметно уносил домой.
Ростовская область
Ростовские родители лишились компенсации за детские путевки в лагеря. Такую информацию сообщает rostovgazeta.ru. С 18 июля этого года в регионе произошли изменения порядка выплаты компенсаций за детский летний отдых.
Республика Татарстан
В Казани продается один из самых дорогостоящих в городе частных домов, сообщает inkazan.ru. Продавец объяснил, что в стоимость — 190 млн рублей, входит участок 42 сотки.
Волгоградская область
Пенсионеры из Волгограда оказались самыми активными в ЮФО в поиске работы. Как передает издание novostivolgograda.ru, местные мужчины рассчитывают на заработную плату 35 тысяч рублей, а женщины — 30 тысяч. При этом 1% пожилых соискателей вакансий желают получить работу программистами и разработчиками.
Нижегородская область
Нижегородская область оказалась активно курящим регионом. Об этом пишет newsnn.ru. За первые 6 месяцев 2022 года здесь продали в среднем 4,44 пачки сигарет на одного человека. Также нижегородцы больше всех в России используют альтернативные виды табачного ассортимента.
Свердловская область
Жительницы в Екатеринбурге жалуются на велосипедиста, который неприлично себя ведет, пишет tagilcity.ru. Проезжая мимо женщин, он прикасается к их ягодицам. Одна из жительниц города, которая столкнулась с мужчиной, сняла его действия на видео. Девушка направила заявление в полицию, но его не хотели рассматривать принимать из-за «отсутствия состава преступления».
Оренбургская область
12 несовершеннолетних молодых людей задержаны полицией. Они отдыхали в клубах Оренбурга. Об этом сообщается в 56orb.ru. Двоих из них направили в центр временного содержания, поскольку они оказались иногородними.
Тюменская область
Тюменцы вынуждены тратить больше средств в салонах красоты, сообщает nashgorod.ru. Работники бьюти-сферы: визажисты, парикмахеры, мастера ногтевого сервиса, рассчитывали, что уходе с рынка зарубежных бьюти-компаний, это пиар-ход. Салоны не повышали цены на услуги, но кризисная ситуация не изменилась.
Омская область
В Омской области найдено древнее детское захоронение. Как передает gorod55.ru, в нем обнаружено два керамических сосуда, небольшой сосуд, похожий на курильницу для благовоний, а также пряслице в форме цилиндра. Недавно проводились раскопки, входе которых были найдены костяные наконечники стрел, бронзовая пронизь из ременной гарнитуры, две бронзовых гривны, бронзовая спиралевидная сережка, а также осколки сосудов из керамики и человеческие кости.
Карелия
В Карелии чуть не убили молодого человека, происшествие произошло в центре города. Как передает karelinform.ru, на ул. Ленина 20-летний юноша поссорился со своим 17-летним знакомым и ударил его по голове стеклянной бутылкой. Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу.
Приморский край
Водители тралов в лесах Приморского края столкнулись в угрозами «Черных лесорубов». Об этом сообщает vostokmedia.com. История с незаконной рубкой леса в Приморье леса получила развитие. В ходе разбирательств, у браконьеров конфисковали спецтехнику для лесозаготовок, после чего они начали предпринимать отчаянные шаги.
Башкирия
В течение этого года из Башкортостана уехали 46,2 тыс. человек, это вдвое выше, чем в прошлом году. Миграционная убыль достигла 2,1 тыс. человек, показатель 2021 года — 1,3 тыс. человек, сообщает mkset.ru. В общем по России он достиг 75,2 тыс. человек. В то же время в Татарстане фиксируется увеличение населения на 2,3 тыс. человек в период с января по май этого года.
Хабаровский край
Жители Хабаровского края жалуются на нехватку железнодорожных билетов в направлении Владивостока. Как передает transsibinfo.com, дефицит билетов вызван курортным сезоном. Проблема может быть решена в РЖД с помощью увеличения числа вагонов и посадочных мест.