Новости регионов: в Омской области нашли захоронение древних артефактов

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В Омской области нашли древнее захоронение. Исследователи обнаружили два керамических сосуда, небольшой сосуд, похожий на курильницу для благовоний, а также пряслице в форме цилиндра. Недавно проводились раскопки, входе которых были найдены костяные наконечники стрел, бронзовая пронизь из ременной гарнитуры, две бронзовых гривны, бронзовая спиралевидная сережка, а также осколки сосудов из керамики и человеческие кости.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Жильцов старинного дома в Ставрополе беспокоят падающие с крыши камни. об это сообщает newstracker.ru. По словам жителей, около 6 лет с крыши старого здания летят камни различной величины. Проведенный капитальный ремонт не улучшил ситуацию.

Удмуртия

Полицейские задержали инженера, который подозревается в кражах собственности крупной компании Ижевска. Как сообщает udm-info.ru, используя доступ к служебным помещениям в рабочее время мужчина выносил из здания компьютерную технику и комплектующие. Украденные вещи он прятал в рюкзаке и незаметно уносил домой.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

Ростовские родители лишились компенсации за детские путевки в лагеря. Такую информацию сообщает rostovgazeta.ru. С 18 июля этого года в регионе произошли изменения порядка выплаты компенсаций за детский летний отдых.

Республика Татарстан

В Казани продается один из самых дорогостоящих в городе частных домов, сообщает inkazan.ru. Продавец объяснил, что в стоимость — 190 млн рублей, входит участок 42 сотки.

Волгоградская область

Пенсионеры из Волгограда оказались самыми активными в ЮФО в поиске работы. Как передает издание novostivolgograda.ru, местные мужчины рассчитывают на заработную плату 35 тысяч рублей, а женщины — 30 тысяч. При этом 1% пожилых соискателей вакансий желают получить работу программистами и разработчиками.

Нижегородская область

Нижегородская область оказалась активно курящим регионом. Об этом пишет newsnn.ru. За первые 6 месяцев 2022 года здесь продали в среднем 4,44 пачки сигарет на одного человека. Также нижегородцы больше всех в России используют альтернативные виды табачного ассортимента.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Свердловская область

Жительницы в Екатеринбурге жалуются на велосипедиста, который неприлично себя ведет, пишет tagilcity.ru. Проезжая мимо женщин, он прикасается к их ягодицам. Одна из жительниц города, которая столкнулась с мужчиной, сняла его действия на видео. Девушка направила заявление в полицию, но его не хотели рассматривать принимать из-за «отсутствия состава преступления».

Оренбургская область

12 несовершеннолетних молодых людей задержаны полицией. Они отдыхали в клубах Оренбурга. Об этом сообщается в 56orb.ru. Двоих из них направили в центр временного содержания, поскольку они оказались иногородними.

Тюменская область

Тюменцы вынуждены тратить больше средств в салонах красоты, сообщает nashgorod.ru. Работники бьюти-сферы: визажисты, парикмахеры, мастера ногтевого сервиса, рассчитывали, что уходе с рынка зарубежных бьюти-компаний, это пиар-ход. Салоны не повышали цены на услуги, но кризисная ситуация не изменилась.

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Омская область

В Омской области найдено древнее детское захоронение. Как передает gorod55.ru, в нем обнаружено два керамических сосуда, небольшой сосуд, похожий на курильницу для благовоний, а также пряслице в форме цилиндра. Недавно проводились раскопки, входе которых были найдены костяные наконечники стрел, бронзовая пронизь из ременной гарнитуры, две бронзовых гривны, бронзовая спиралевидная сережка, а также осколки сосудов из керамики и человеческие кости.

Карелия

В Карелии чуть не убили молодого человека, происшествие произошло в центре города. Как передает karelinform.ru, на ул. Ленина 20-летний юноша поссорился со своим 17-летним знакомым и ударил его по голове стеклянной бутылкой. Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу.

Приморский край

Водители тралов в лесах Приморского края столкнулись в угрозами «Черных лесорубов». Об этом сообщает vostokmedia.com. История с незаконной рубкой леса в Приморье леса получила развитие. В ходе разбирательств, у браконьеров конфисковали спецтехнику для лесозаготовок, после чего они начали предпринимать отчаянные шаги.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия

В течение этого года из Башкортостана уехали 46,2 тыс. человек, это вдвое выше, чем в прошлом году. Миграционная убыль достигла 2,1 тыс. человек, показатель 2021 года — 1,3 тыс. человек, сообщает mkset.ru. В общем по России он достиг 75,2 тыс. человек. В то же время в Татарстане фиксируется увеличение населения на 2,3 тыс. человек в период с января по май этого года.

Хабаровский край

Жители Хабаровского края жалуются на нехватку железнодорожных билетов в направлении Владивостока. Как передает transsibinfo.com, дефицит билетов вызван курортным сезоном. Проблема может быть решена в РЖД с помощью увеличения числа вагонов и посадочных мест.