Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани задержали молодого человека, который 9 марта обстрелял автобус. Как пишет inkazan.ru , 21-летний мужчина прошелся очередью по проезжающему мимо общественному транспорту. В салоне находилось семь человек, никто не пострадал.

Башкирия

В Уфе девочка, принимавшая участие в конкурсе для сирот на НТВ «Ты супер!», стала жертвой буллинга в школе. Как пишет mkset.ru , из-за шоу одноклассники узнали, что она приемная и стали дразнить. При этом социальный педагог предложил разрешить ситуацию извинениями самой девочки перед ее одноклассниками.

Нижегородская область

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области проверяют сообщение о нетрезвой медсестре в Борской больнице. Как пишет newsnn.ru , очевидцы зашли в кабинет, где женщина лежала на кушетке, а в самом помещении стоял сильный запах алкоголя. Через некоторое время она поднялась и стала делать уколы сердечникам.

Удмуртия

На центральной площади Ижевска пройдёт пикет против строительства мусоросжигающего завода в Камбарке. Как пишет udm-info.ru , ранее подобное мероприятие не согласовали власти Удмуртии, однако в Ижевске согласие дали.

Ростовская область

В Ростове к людям, находящимся под карантином из-за коронавируса, начали приходить мошенники. Они представляются работниками Роспотребнадзора и вручают предупреждение. По данным rostovgazeta.ru , в нем людям категорически запрещают прекращать режим самоизоляции, а в случае нарушения грозят штрафом в 5 млн рублей или пятью годами тюрьмы.

Приморье

В «Пусть говорят» на Первом канале расскажут историю забайкальского подростка, который застрелил своего отца во время ссоры.. Как пишет vostokmedia.com , авторы программы побеседовали с вдовой и односельчанами подростка, которые вступились за мальчика, рассказав, что убитый мужчина периодически избивал детей.

Омская область

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омский минздрав выделил 30 рублей на помощь каждому больному ВИЧ в регионе. Как сообщает издание gorod55.ru , главное управление контрактной системы Омской области объявило аукцион за право оказания помощи людям, живущим с ВИЧ, выделив на эти цели 600 тысяч рублей. Сейчас в регионе зарегистрировано 20 633 случаев заболевания. Если распределять финансирование по всем зараженным, то каждый из них может надеяться на медико-социальную помощь в размере 30 рублей.

Оренбургская область

В Оренбургском районе могут создать новую экономическую зону. Как сообщает издание 56orb.ru , заявка на реализацию проекта должна завершиться до 30 июля 2020 года. Правительству нужно рассчитать прогнозные показатели эффективности работы ОЭЗ, её рентабельность, доходность и сроки окупаемости. Новая особая экономическая зона поможет привлечь бизнес на сравнимых с Самарской областью, Татарстаном и Казахстаном условиях.

Карелия

В Карелии ветеран ВОВ Анжелика Анашкина живет в полуразвалившимся доме, 15 лет дожидаясь нового жилья. Как сообщает karelinform.ru , дом был построен в 1940 году для работников НКВД. До 2004 года он простоял без единого капремонта. По словам 91-летней пенсионерки, дом может рухнуть в любой момент. Местный суд потребовал от властей города расселить полуразвалившиеся здание, но требование до сих пор не выполнено. Местная администрация уже дважды выплачивала крупные штрафы за неисполнение судебного решения.

Тюменская область

В Тюменской области начнут штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним. Как сообщает издание nashgorod.ru , председатель комитета госстроительства и местного самоуправления Фуат Сайфитдинов заявил, что граждане за это правонарушение будут оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические лица от 50 до 150 тысяч рублей.

Хабаровский край

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей Хабаровского края, вернувшихся из-за границы, поставят на специальный учёт. Как сообщает transsibinfo.com , данная мера необходима, чтобы установить за побывавшими за границей медицинский контроль в связи со вспышкой коронавируса. Местные жители должны позвонить на горячую линию и сообщить когда и из какой страны они вернулись.

Ставропольский край

Деньги от отмененных мероприятий на Ставрополье направят пострадавшим от кризиса. Средства, запланированные на фестивали в Ставропольском крае, переведут в страховочный фонд, пишет newstracker.ru . В связи с угрозой распространения коронавируса на Ставрополье отменили все крупные международные и межрегиональные фестивали, назначенные на курортный сезон, в том числе фейерверков пиротехники, Школьную весну, открытие курортного сезона, конференцию «Кавказская здравница».

Челябинская область

В Миассе директора местной школы привлекли к административной ответственности. В конце прошлого года в одной из школ произошёл конфликт между директором и учителем. Причиной стала задержка зарплаты, сообщает kursdela.biz . Руководитель учреждения погорячился и нецензурно выругался в адрес подчинённого.

ХМАО

На Ямале пять больниц готовы принять пациентов с подозрением на COVID-19, сообщает muksun.fm . Городские больницы Надыма, Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Красноселькупа и Ноябрьска готовы госпитализировать больных с характерными симптомами коронавируса. На сегодня в округе нет ни одного случая заражения этим заболеванием.

Волгоградская область

Начальницу почты под Волгоградом оштрафовали за присвоение чужой зарплаты, сообщает портал novostivolgograda.ru . Следствие установило, что два года, начиная с сентября 2017-го, она вносила в рабочий табель ложные сведения о количестве отработанных дней и часов лицом, которое фактически не исполняло обязанности. Сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей.

Свердловская область