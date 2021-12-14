Новости регионов: тренера по баскетболу обвинили в педофилии в Ставрополе

Выступавшая против коронавирусных ограничений пенсионерка скончалась от COVID-19 в Петрозаводске. Женщина регулярно спорила в соцсетях с губернатором, ей было 70 лет.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

Родители из Удмуртии снова жалуются на питание в школах. Местные жители недовольны неполноценными обедами в сельском учреждении образования. Детям дают или только первое блюдо, или только второе. Ученики, в свою очередь, жалуются на нехватку мыла, пишет udm-info .

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Ставропольский край

В Ставрополе детского тренера по баскетболу обвинили в педофилии, сообщает newstracker.ru . По версии следствия, Бородинов приставал к детям, сажал их к себе на колени и трогал в интимных местах. На сборах и на соревнованиях тренер заманивал юных спортсменов в свой номер в отеле.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону шквалистый ветер опрокинул конструкции, установленные к Новому году, сообщают корреспонденты rostovgazeta.ru . Недалеко от Театральной площади перевернулся арт-объект в виде светящихся деревьев.

Волгоградская область

Не более 12% семей, проживающих в Волгоградской области, в состоянии позволить себе покупку автотранспорта стоимостью до 700 тысяч рублей, сообщает сайт novostivolgograda.ru . В исследовании участвовали 85 российских регионов, и Волгоградская область находится на 49 месте. Ещё меньше жителей региона, которым по карману новая машина по цене до 1,8 млн рублей. Таких граждан – 2,2%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное производство по факту отравления девяти человек в бассейне с хлоркой, сообщает inkazan.ru . Шестеро пострадавших находятся сейчас в больницах.

Свердловская область

Школьник из Екатеринбурга стал чемпионом мира по знанию китайского языка. Как сообщают корреспонденты tagilcity.ru , мальчик удостоен сразу двух званий: «Маленький посол Китая в мире» и «Будущая звезда Китая». Школьник утверждает, что изучает язык ежедневно. Он хочет получать высшее образование в Китае.

Нижегородская область

Эксперты из Нижегородской области предупредили: гонконгский грипп способен вытеснить коронавирус. По информации сайта newsnn.ru , уровень заболеваемости COVID-19 в регионе сейчас заметно упал. Ученые пристально следят за поведением двух вирусов в циркуляции. Они намерены либо подтвердить, либо опровергнуть прогноз.

Radek Petrasek/CTK/Global Look Press

Оренбургская область

В Оренбурге школьники прогуляли первые дистанционные уроки по причине сбоя в Сети крупного интернет-провайдера, пишет 56orb.ru . Доступа в Интернет не было до 11:00, и дети пропустили в результате три занятия. Из-за пандемии коронавируса учащиеся 1–11-х классов посещают уроки на платформе ZOOM.

Омская область

Жители одного из районов Омска пожаловались на то, что вплотную к их домам подступает кладбище. Как сообщает gorod55.ru , буквально в считанных метрах от новой его территории находятся водоразборная колонка и колодец, которыми постоянно пользуются местные жители. Однако расширение территории захоронения угрожает отравлением воды, жалуются люди.

Карелия

От коронавируса умерла 70-летняя жительница Петрозаводска, активно выступавшая против карантинных мер. Как сообщают корреспонденты сайта karelinform.ru , пенсионерка постоянно спорила на эту тему с губернатором в соцсетях.

Тюменская область

В Тюменской области подростки, прибывшие на вечеринку 14+ в клуб «Дом культуры», не могли покинуть его в связи с давкой и всеобщей паникой. По данным информационного издания nashgorod.ru , проблема возникла из-за упавшей в раздевалке вешалки. Все вещи перемешались, и начались конфликты. Родители вынуждены были вызвать наряд полиции.

Приморье

Жительница острова Русский обнаружила во время прогулки камни с необычными узорами. Выяснилось, что изображения на камнях не имеют совершенно никакого отношения к творениям рук древних людей. Эксперты назвали замысловатые фигуры следами илоедов. Это древнейшие кишечнополостные организмы, уточняют корреспонденты портала vostokmedia.com .

Хабаровский край

Подписи под коллективным иском против введения QR-режима поставили 16 жителей Хабаровска. Как пишет transsib info.com , граждане крайне недовольны постановлением региональных властей и намерены его обжаловать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия