Новости регионов: тренера по баскетболу обвинили в педофилии в Ставрополе

Выступавшая против коронавирусных ограничений пенсионерка скончалась от COVID-19 в Петрозаводске. Женщина регулярно спорила в соцсетях с губернатором, ей было 70 лет.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
Родители из Удмуртии снова жалуются на питание в школах. Местные жители недовольны неполноценными обедами в сельском учреждении образования. Детям дают или только первое блюдо, или только второе. Ученики, в свою очередь, жалуются на нехватку мыла, пишет
Ставропольский край
В Ставрополе детского тренера по баскетболу обвинили в педофилии, сообщает
Ростовская область
В Ростове-на-Дону шквалистый ветер опрокинул конструкции, установленные к Новому году, сообщают корреспонденты
Волгоградская область
Не более 12% семей, проживающих в Волгоградской области, в состоянии позволить себе покупку автотранспорта стоимостью до 700 тысяч рублей, сообщает сайт
Республика Татарстан
Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное производство по факту отравления девяти человек в бассейне с хлоркой, сообщает
Свердловская область
Школьник из Екатеринбурга стал чемпионом мира по знанию китайского языка. Как сообщают корреспонденты
Нижегородская область
Эксперты из Нижегородской области предупредили: гонконгский грипп способен вытеснить коронавирус. По информации сайта
Оренбургская область
В Оренбурге школьники прогуляли первые дистанционные уроки по причине сбоя в Сети крупного интернет-провайдера, пишет
Омская область
Жители одного из районов Омска пожаловались на то, что вплотную к их домам подступает кладбище. Как сообщает
Карелия
От коронавируса умерла 70-летняя жительница Петрозаводска, активно выступавшая против карантинных мер. Как сообщают корреспонденты сайта
Тюменская область
В Тюменской области подростки, прибывшие на вечеринку 14+ в клуб «Дом культуры», не могли покинуть его в связи с давкой и всеобщей паникой. По данным информационного издания
Приморье
Жительница острова Русский обнаружила во время прогулки камни с необычными узорами. Выяснилось, что изображения на камнях не имеют совершенно никакого отношения к творениям рук древних людей. Эксперты назвали замысловатые фигуры следами илоедов. Это древнейшие кишечнополостные организмы, уточняют корреспонденты портала
Хабаровский край
Подписи под коллективным иском против введения QR-режима поставили 16 жителей Хабаровска. Как пишет
Башкирия
В Башкирии активно разыскивают местного жителя, который бесследно исчез вместе с четырёхлетним ребёнком. Как пишут корреспонденты сайта