Новости регионов: студент прострелил одногруппнику бедро в Оренбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбурге студент колледжа прострелил одногруппнику левое бедро из пневматического оружия. Инцидент произошел недалеко от учебного заведения, когда учащиеся убирали территорию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Тем временем в Ростовской области посетитель больницы разбил стекла в учреждении и избил охранника. Ему не понравилось, что его отказались принимать сразу и попросили занять очередь.

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Ставропольский край

В Пятигорске возбудили уголовное дело после неудачной пластической операции: пострадавшая впала в кому, информирует newstracker.ru. Следственные органы квалифицировали произошедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Республика Удмуртия

В Ижевске директор магазина крупной сети получил срок за мошенничество. Как сообщает прокуратура, обвиняемый изготовил фальшивые заявления на возврат товара от имени покупателей, пишет udm-info.ru. Издание отмечает, что сумма похищенного составила 400 тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области дебошир разбил окна в больнице и совершил нападение на сотрудника охраны. Как пишет rostovgazeta.ru, мужчина настойчиво требовал, чтобы его осмотрел врач. Сотрудник охраны объяснил, что прием ведется в порядке очереди, но это не устроило посетителя: он бросил в охранника камень, а затем сломал ему нос.

Республика Татарстан

В Казани Следственный комитет приступил к проверке по факту гибели 15-летней девочки на озере Средний Кабан, пишет inkazan.ru. В МЧС уточнили, что когда девочка купалась в озере, на нее прыгнул парень с «тарзанки».

Волгоградская область

В Волгоградской области арестовали санитара психоневрологического интерната. Как пишет novostivolgograda.ru, мужчину подозревают в совершении насилия над детьми. Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего сотрудника психбольницы Урюпинска поставлено на контроль в областной прокуратуре.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

Жители Нижегородской области через соцсети обратились к зампреду правительства РФ Виктории Абрамченко. Они просят ее помешать уничтожению зеленой аллеи в Щербинках. Стало известно, что на месте парковой зоны власти намерены проложить газопровод высокого давления, пишет newsnn.ru. Жители отмечают, что они уже обращались в мэрию и правительство, но результатов это не принесло

Свердловская область

В Пермском крае подростки совершили насильственные действия сексуального характера над 15-летней девочкой, а затем подожгли ее, сообщает tagilcity.ru. Спустя некоторое время одного из них удалось задержать. Возбуждено уголовное дело.

Оренбургская область

В Оренбурге студент колледжа стрелял в одногруппника, информирует 56orb.ru. Это произошло недалеко от учебного заведения, когда студенты убирали территорию. Пострадавший с ранением левого бедра, полученным от пневматического оружия, доставлен в больницу. Органы следствия возбудили уголовное дело.

Тюменская область

В Тюмени стримерша по имени Жади избила в прямом эфире своего сына, при этом она использовала в речи нецензурную брань, пишет nashgorod.ru. Горожане опубликовали ролик в социальных сетях и потребовали привлечь нерадивую мать к ответственности.

Омская область

В Омской области жители просрочили выплаты по ипотекам на сумму более 409 млн рублей. Так, в мае 2023 года жители региона получили ипотечные кредиты на сумму 6 млрд 802 млн рублей, сообщает gorod55.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

На севере Карелии рабочий скончался во время строительства моста. Как информирует karelinform.ru, инцидент произошел на реке Кислый Пудас в Беломорском районе. 50-летний мужчина упал высоты трех метров и погиб. Возбуждено уголовное дело.

Приморский край

Во Владивостоке два учебных заведения получили гранты на развитие исторических проектов. Как сообщает vostokmedia.com, школа № 19 и Детско-юношеский центр имени В. Баневура одержали победу в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Теперь они смогут создать серию видеоматериалов, посвященных истории Дальнего Востока, и виртуальный музей.

Башкирия

Житель Уфы погиб от аномальной жары. Как информирует mkset.ru, труп мужчины обнаружили прохожие на газоне рядом со зданием рынка в Октябрьском районе. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи, зафиксировали смерть уфимца.

Хабаровский край

На севере Хабаровского края разбираются в причинах массового мора рыбы. Как пишет transsibinfo.com, речь идет об инциденте на реке Большой Мырчан в районе впадения в озеро Чля. По данным Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, вода в озере не соответствует требованиям по показателям окисляемости и содержанию железа. Расследование продолжается.