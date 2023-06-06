Новости регионов: подросток два дня ходил с пулей в голове в Башкирии

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В Башкирии подросток два дня проходил с пулей в голове, решив не сообщать об этом родителям. Мальчика направили на лечение в Уфу, его состояние оценивается как стабильное. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Тем временем в Удмуртии выявляют торговые точки, где продают сидр, которым отравились жители нескольких регионов.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополе введен режим ЧС из-за разрушенной дороги, сообщает newstracker.ru. Сильнее всего пострадал тупик Монастырский, где из-за оползня обрушился участок проезжей части и пешеходной зоны. Всего разрушено около 20 м дороги.

Республика Удмуртия

Правоохранители Удмуртии начали проверку торговых точек на наличие в продаже сидра. Как пишет udm-info.ru, проверочные мероприятия вызваны случаями массовых отравлений данным напитком жителей в нескольких регионах, в том числе и в Ижевске.

Фото: СУ СК по Самарской области

Ростовская область

В Ростовской области подтверждено 50 случаев заражения корью с начала 2023 года, сообщает rostovgazeta.ru. 22 из них являются завозными. В настоящее время в регион доставлено более 20 тысяч доз вакцины для взрослых, а также девять тысяч доз для детей.

Республика Татарстан

Многие жители Татарстана высказались за внедрение системы раздельного сбора мусора на придомовых площадках, пишет inkazan.ru. Противниками этой инициативы оказались около 17% опрошенных. Такое же количество респондентов затруднились с ответом.

Волгоградская область

Поля Волгоградской области атаковали полчища саранчи, информирует novostivolgograda.ru. Первый тревожный сигнал поступил от жителей хутора Белужино-Колдаиров, где саранча почти лишила их урожая на огородах. В настоящее время людям приходится бороться с вредителем своими силами.

Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде ликвидирован пожар на заводе «Красная Этна». Как пишет newsnn.ru, огонь разгорелся внутри цеха по переработке пластика рано утром 5 июня. На 07:19 площадь пожара уже достигла 200 «квадратов». О погибших и пострадавших сообщений нет.

Свердловская область

Рекордный уровень температуры воздуха с 1880 года зафиксирован в Екатеринбурге, информирует tagilcity.ru. Так, средний уровень температуры в 24 градуса, зафиксированный 4 июня, стал самом высоким за последние 143 года. Вместе с тем максимальный уровень температуры днем достиг 34 градусов.

Оренбургская область

Телеведущая из Оренбурга приняла участие во Всероссийском конкурсе красоты и таланта, сообщает 56orb.ru. Издание отмечает, что телеведущая канала «Город» на ОРТ-Планета Анастасия Десятых представила столицу Оренбуржья. Всего за главный титул самой красивой женщины России готовы побороться 76 конкурсанток из разных уголков страны.

Тюменская область

Жители Тюмени могли полюбоваться необычно большой Луной, пишет nashgorod.ru. Очевидцами этого явления жители областной столицы стали 4 июня.

Омская область

Бывший владелец птицефабрики «Русь» в Омской области вновь стал ее собственником, пишет gorod55.ru. 1 июня 2023 года птицефабрика «Русь», расположенная в Азовском районе Омской области, на основании договора купли-продажи стала принадлежать бизнесмену Игорю Николаенко. Сумма сделки составила 114,5 млн рублей.

Карелия

В районном центре Карелии вспыхнул скандал из-за увольнения коммунальщиков, пишет karelinform.ru. Местным властям и управляющей компании в городе Лахденпохья пришлось экстренно искать замену покинувшим работу сотрудникам. О сложившейся ситуации изданию сообщила и. о. главы администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова.

Приморский край

Леопарды, переселенные из ядра популяции, занимают новые участки в Приморском крае. Как информирует vostokmedia.com, три молодых леопарда, стали пионерами программы по переселению диких кошек на территорию Уссурийского заповедника. Как отмечается, животные чувствуют себя хорошо и выбирают новое место жительства.

Фото: Yao Jianfeng/Xinhua/Global Look Press

Башкирия

В Башкирии подросток два дня не сообщал родителям о пуле в голове, пишет mkset.ru. В настоящее время правоохранители проводят проверку данного инцидента. По сведениям Минздрава региона, в настоящее время мальчик проходит лечение в Уфе, его состояние стабильно. Подробности выясняются.

Хабаровский край

Туристы из Китая в больших количествах прибывают на границу с Хабаровском, особенно на Большой Уссурийский остров. Одной из причин наплыва туристов эксперты называют летнюю жару. Издание transsibinfo.com отмечает, что в последние дни значительно увеличилось количество посещений озера Ханка и китайской части острова.