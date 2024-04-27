Новое дело завели после перестрелки с полицией в Петербурге СК сообщил о возбуждении второго дело после перестрелки с полицией в Петербурге

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Следователи возбудили второе уголовное дело после перестрелки с полицией в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном СК. Как отмечается, оно касается покушения на убийство 33-летнего фельдшера скорой помощи, который получил огнестрельное ранение предплечья.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство фельдшера скорой помощи), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 26 апреля в квартире на Английском проспекте в Санкт-Петербурге. В полицию поступила информация о мужчине, который отравился препаратами от эпилепсии и стал вести себя неадекватно. Полицейские вместе с медиками вошли в квартиру и попытались вывести буйного мужчину, но он достал из-под подушки пистолет и выстрелил в одного из сотрудников. Пуля прошла через плечо и задела ему позвоночник. Мужчину застрелили ответным огнем.

Ранее сообщалось, что раненый полицейский родился в Элисте, имеет высшее образование, женат и воспитывает дочь. Работает в УМВД по Адмиралтейскому району. В сентябре 2022 года был назначен на должность командира отделения в составе батальона патрульно-постовой службы.